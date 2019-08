Bonefro, fervono i preparativi per «Sapori dei borghi sotto le stelle»

BONEFRO. Fervono i preparativi nel piccolo paesino per la manifestazione organizzata dal Comune di Bonefro, del percorso enogastronomico "sapori dei borghi sotto le stelle", che si svolgerà il 13 agosto 2019, con apertura alle ore 20:30. L'evento prende sempre più importanza giungendo alla sua X edizione, attirando ogni anno migliaia di visitatori, che attraversando il centro storico di Bonefro "la terra vecchia", tra borghi e vicoli risalenti al medioevo, potranno ammirare anche il Castello longobardo costruito intorno alla metà del decimo secolo dopo Cristo, la chiesa di Santa Maria delle Rose edificata nel periodo romanico (secoli XII-XIII), del borgo antico, comunemente detto "Terra Vecchia". Qui sono conservate anche le quattro porte, vestigia del periodo feudale: Porta Molino, Porta Piè la Terra, Porta Fontana e Porta Nuova risalente al periodo longobardo.

Lungo l'itinerario progettato a misura di famiglia, ci riferisce il coordinatore dell'evento Nicolai Massarelli, saranno presenti più di 50 espositori, dove troverete i piatti tipici preparati dai ristoranti del posto, l'impiccato, i vini delle migliori cantine molisane, l'artigianato locale, la musica della taranta e pizzica che vi accompagnerà per tutta la notte, del gruppo "FOMENTA" , i giochi gonfiabili per i più piccoli, i prodotti caseari locali con la fattoria didattica per i più piccoli del caseificio Morsi & Sorsi, il tartufo e il miele molisano, la mostra fotografica "scatti di memoria" di Egidio C. per tornare indietro nel tempo e vedere Bonefro come non mai, l'oggettistica artigianale realizzata a mano e tanto altro ancora... A fine serata illumineremo la notte, con il lancio di nel cielo di tante lanterne, con l'aiuto di tutti i partecipanti all'evento, non mancate... Parola d'ordine del primo cittadino Avv. Nicola Giovanni Montagano, del piccolo paesino: "divertimento per tutti", augurando una bellissima e tranquilla serata a tutti coloro che ne prenderanno parte, ringraziando sin da ora lo sponsor della serata Cast Energie di Bonefro, l'Avis del posto con la postazione del 118, e tutta l'organizzazione.