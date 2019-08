Dal Brasile al Molise, «Cabaré Efemero» va in scena nel borgo antico di Rotello

ROTELLO. Dopo 30 anni di esperienza come pagliaccio, Ricardo Puccetti decide di cominciare una nuova sfida e di creare col pubblico uno spettacolo totalmente basato sulla libera improvvisazione. Il pagliaccio, con la sua mente sottosopra e il suo corpo che gioca è come una pentola piena di popcorn. I suoi impulsi vivi pulsano ed esplodono dappertutto e, insieme al pubblico (suo alleato) danno forma al suo universo ludico nel qui ed ora. In un'atmosfera piena di oggetti, idee e provocazioni, il pagliaccio Teotônio (Ricardo Puccetti), trascinando il pubblico nel suo mondo caotico ed improbabile, improvvisa e rischia. Il “Cabaret Effimero” è l'occupazione del pagliaccio radicalizzata alla sua massima potenza: l’essere umano che salta dal dialogo alla vita, la condivisione della risata e dell’essere insieme, così come la ricerca del territorio. Lo spettacolo viene messo in scena dal 2016, ed è già stato presentato in molte città del Brasile e di Spagna, Portogallo, Scozia, Italia e Colombia. Il Ministero dell’ Assurdo avvisa: "Questo non è un show convenzionale, e può accadere di tutto, incluso il niente!" Appuntamento a Rotello giovedì 8 agosto, alle 21:30, in largo Chiesa Vecchia.