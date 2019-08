Gattino rubato, l'appello dei proprietari: «Per favore, riportate Tommasino a casa»

TERMOLI. Tommasino ha meno di 2 mesi ed è un bellissimo gattino nato in via Rio della pavoncella, nel quartiere di Rio vivo, dove è stato portato via da alcuni ragazzi giovedì scorso. Pietro, il proprietario della casa dalla quale il gattino si è allontanato per poi sparire, rivolge un appello accorato a chi lo ha di fatto rubato affinché lo possa riportare a casa, dove mamma gatta lo aspetta da diversi giorni e si lamenta. Tommasino ha bisogno di essere svezzato e di cure veterinarie. Chi lo ha preso sa dove può andare a riportarlo. Per favore, riportate Tommasino a casa sua.