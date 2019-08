Consiglio monotematico sul lavoro, «C'è la volontà di trovare soluzioni adeguate»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota dei Consiglieri Pd Fanelli e Facciolla su esito Consiglio regionale monotematico lavoro.

"Esprimiamo soddisfazione per l’esito del Consiglio regionale di oggi dove, come Gruppo Consiliare Pd avevamo presentato, oltre ad una piattaforma generale di interventi sul lavoro, una specifica mozione sulla Gam. D’intesa con tutte le forze politiche presenti in Consiglio e seguendo le indicazioni delle rappresentanze sindacali e delle maestranze presenti, alla fine della seduta siamo riusciti ad elaborare ed approvare un documento unitario che ridà certezze e speranze alle esigenze lavorative di tante persone.

Realizzare lavori di utilità diffusa, auto imprenditorialità, bonus assunzionali, rilancio della filiera, necessità di favorire l’interlocuzione di Agricola Vicentina presso il Mise ed altre importanti azioni che ora il Governo regionale dovrà perorare a Roma e rendere operative in tempi certi e brevissimi.

Una bella pagina, quella scritta oggi in Consiglio regionale, dove la volontà di trovare soluzioni adeguate ha vinto sulle differenze e sulle difficoltà, restituendo alla massima assise civica regionale la sua funzione di centralità e indirizzo."