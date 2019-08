Porticone in festa venerdì 9 con la Sagra dei fusilli ai frutti di mare

TERMOLI. Venerdì 9 agosto dalle ore 20 in via Padova si svolgerà la festa di contrada Porticone.

«La tradizione prima di tutto. Con questo pensiero abbiamo deciso di proporre la Sagra dei fusilli ai frutti di mare» spiegano i volontari della Pro loco. «Una sagra tipicamente termolese, per un piatto che viene dalla cultura di un popolo, che si tramanda da generazione in generazione e, nel rispetto del mare e la natura, in questa sagra non si utilizzeranno prodotti in plastica, ma rigorosamente biodegradabili.

Il nostro obiettivo è quello di proporre un piatto tipico locale, qualcosa che rimanga scolpito nella memoria del nostro turista, in modo da ricordare con piacere la nostra città, la nostra cultura e soprattutto, la nostra promozione gastronomica.».



Tutti i proventi della festa andranno alla manutenzione del campo di calcio di contrada Porticone, in via Padova. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo della band 'Mille e una notte'.