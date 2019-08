Notte da Oscar nel «salotto buono» del centro storico di Larino

LARINO. Sabato 10 agosto l’appuntamento estivo promosso dall’Associazione “Gruppo Animatori Centro Storico Larino” come da alcuni anni con il Movimento Italiano Turismo del Vino che, inneggiando a Bacco, in una delle notti più suggestive dell’anno, offre ai partecipanti la possibilità di godersi “la pioggia di lacrime di San Lorenzo” in compagnia del rosso rubino del Molise.

Dalle ore 21,00, nel cuore del centro storico di Larino in Piazza Roma, tra la monumentale chiesa di San Francesco ed il castello del Palazzo Ducale si brinderà con i migliori vini del Molise e gustando i piatti tipici del territorio proposti dallo chef Angelo Pagano di Campobasso.

Le stelle cadenti rinsaldano lo straordinario connubio fra vino e arte offrendo, accanto alle degustazioni magistralmente guidate da abili sommelier, una ricca serie di iniziative come l’esibizione del Maestro Roberto Di Carlo in: “Exclusive doctorfly Tour 2019” con la partecipazione di Alice Cascitelli e Pasquale D’Ambrosio. Mostre di quadri con l’Artista Francesco Santoro, e pittura in estemporanea con il vino della pittrice Sofia Albamasova e, a mezzanotte, una sorpresa, con un suggestivo spettacolo di luci e gli occhi rivolti al cielo.

L’associazione “Gruppo Animatori Centro Storico Larino” ha sempre concentrato la propria attenzione alla promozione del patrimonio storico della città promuovendo e diffondendo le sue tradizioni che hanno costituito, per secoli, il tessuto connettivo di tutti i larinesi.

La serata del 10 agosto sarà arricchita con la consegna del premio “Il Rosone d’Oro 2019” quale riconoscimento, a chi, con la propria opera, abbia contribuito allo sviluppo della città con attività culturali, economiche e di sviluppo sociale in ogni sua forma.

Lo scorso anno il premio è stato assegnato al Maestro Roberto Di Carlo per il suo impegno e la sua grande passione per la didattica musicale, ha formato moltissimi giovani, tanti dei quali oggi hanno intrapreso la carriera musicale completando i loro studi presso il Conservatorio di Campobasso o in quelli nazionali. Tra le sue innumerevoli iniziative non possiamo dimenticare le innumerevoli manifestazione e progetti tra cui le edizioni della “Primavera Frentana”, rassegne di musica, cinema e teatro.

Quest’anno, durante la manifestazione di “Calici di Stelle” del 10 agosto sarà assegnato il premio il “Rosone d’Oro 2018” a …. meglio essere presenti per godersi del momento magico di questa indimenticabile serata di San Lorenzo.