Matese Friend Festival, arriva a Boiano «La piccola Woodstock del sud Italia»

BOIANO. Il Matese Friend Festival taglia il traguardo della decima edizione, “un compleanno importante per una manifestazione che dalla nascita mette insieme elementi preziosi della nostra terra: musica, territorio, cultura, arte in generale, esperienze giovanili e non”. Così questa mattina al palazzo Ex Gil di Campobasso nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’atteso cartellone che vede in Africa Unite e Frankie Hi Energie i suoi nomi di punta.

Matese pieno anche quest’anno per la location individuata nella frazione di Castellone di Bojano. “Due giorni di grande festa ed eventi allestiti all’interno di uno spazio verde di bellezza estrema. Anche in questo senso continuiamo ad intendere il Festival come occasione di conoscenza e sviluppo delle nostre aree interne”, ha ribadito Fabrizio Russo.

Tra gli eventi cui gli organizzatori mostrano di tenere in maniera particolare c’è il Matese Friend Contest. “Siamo fieri – hanno rimarcato Fabrizio Russo e Roberto Napoletano –, di presentare la parte del nostro Festival dà spazio alle nuove uscite, alla creatività dei giovani artisti”.

E domani, venerdì 9 agosto, si parte alle 16 proprio con il Matese Friend Contest, poi Dj Buzzo, Jahnadan & Corner Kid, Ilario Palma e i Brema, infine Africa Unite & Architorti e per chiudere dj Echorek. Il giorno successivo dalle 13: Matese Friend Contest, Dj Metano’s, Diamarte, Radio Babylon, Giufà e infine Frankie Hi Energie che canterà i suoi pezzi più conosciuti e sarà anche in consolle. Per chiudere grande festa per i dieci anni del festival con Dj Geen. Non mancheranno altri importanti ospiti a sorpresa. Ci saranno area ristoro, mercatino, laboratori, area camping libera, osservazione astronomica con telescopi e molto altro ancora.



Il programma prevede inoltre altre tre serate per la rassegna “I suoni del Matese”, concerti al tramonto: la prima si è tenuta nei giorni scorsi alla fonte di Santa Maria di San Polo Matese con la Barbarian Pipe Band; secondo appuntamento oggi, 8 agosto, nel centro storico di Colle D’Anchise con lo Stilnovo Ensemble (ore 19.30) e il 25agosto al castello Baronale di Macchiagodena di scena Chorando Brazil (ore 19).

Il Matese Friend Festival, ideato e promosso dall’associazione musicale Il Pentagramma, grazie anche al sostegno della Regione Molise, è uno degli eventi più importanti organizzati in regione. La piccola Woodstock del sud Italia ha ospitato in dieci anni circa 650 artisti e quasi 80mila spettatori proponendo musica, arte, contest, cinema, fotografia, sport, street-art e molto altro.



Questi alcuni degli artisti italiani e internazionali che sono saliti sul palco del festival: Francesco De Gregori - Daniele Silvestri - Simone CristicchiElio e le storie tese – Giuliano Palma & the bluebeaters – Africa Unite – Sud Sound System - Riserva Moac Quintorigo - Bandabardò-Daniele Sepe - Cisco (ex MCR) - Nidi D'Arac - Ratti della Sabina - Tonino Carotone – Rein - Folkabbestia -Krikka Reggae - Nando Citarella & Tamburi del vesuvio - Bunna (Africa Unite) - Khorakhanè – Enrico Capuano – Legittimo BrigantaggioCappello a Cilindro - Wogiagia - Casa del Vento - Jolaurlo – Equ - Vega's – The Reggae Girls & Mama Marjas – Smoke feat Zoe - Ballet Kariboka (Brasile) - Kisalfold (Ungheria) – Dudhaim (Israele) Sotazero (Spagna) Otrora (Columbia) Ziggi (Olanda) – Tagada (Francia) – Polkaholix - Zoe (Germania) – Penny Metal (Inghilterra) - La Zurda (Argentina) - Q F T E O T T (Usa) - Zoe (Germania) – Jacinto Sarmiento (Spagna) - Arabian Dream (Arabia) sono solo alcuni dei nomi avuti all'interno del ricco rooster del Matese Friend Festival.