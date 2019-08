Cordoglio negli ambienti Fiat-Fca per la scomparsa di Pier Vittorio Sacco, funerali a Torino

TERMOLI. Cordoglio negli ambienti della Fca per la scomparsa del 70enne Pier Vittorio Sacco, deceduto mercoledì pomeriggio, alle 18, dopo un malore sulla spiaggia. I funerali hanno luogo domani a Torino. Grande sportivo, sempre in splendida forma, una vitalità contagiosa. Così lo ricordano, increduli, gli amici ed ex colleghi Fiat. Fu capo del personale dello stabilimento di Termoli e poi una lunga carriera in azienda. Ma in questi quarant'anni, sempre legato alla città di Termoli e al suo mare, lui che era ligure di nascita.