Storia, arte e tradizioni: tornano le Notti Angioine a Colletorto

COLLETORTO. Colletorto, anno domini 2019, le vie del borgo si colorano in bianco e in rosso, cavalieri e dame si preparano ad accogliere l'arrivo della sovrana Giovanna I D'Angiò, con festeggiamenti, squilli di chiarine e rulli di tamburo, bandiere al vento e abiti che rievocano il costume medievale tipico dell'epoca. La XXIII edizione delle notti angioine, accoglie i consueti protagonisti dei paesi di Sant'Elia a Pianisi, Provvidenti, Guglionesi, Termoli e San Marco la Carola, quest'anno spicca la città di Campomarino assieme alle sue protagoniste d'eccezione : le oche dello storico palio dell'oca, al quale quest'anno per la prima volta, il Gruppo Storico di Colletorto ha avuto l'onore di partecipare. Nelle serate 11 e 12 agosto, la storia medievale prende vita : alle ore 22:00 presso il corso Vittorio Emanuele, si terranno i suggestivi giochi medievali che ripropongono lo storico tiro con l'arco, tiro con la balestra assieme ad attività come tiro al barattolo e lotteria del coniglio accompagnate dalle degustazioni tipiche. Le notti angioine proseguono il 12 agosto quando alle ore 22.00 prende vita un imponente corteo storico al cui interno spiccano le figure di Rigandasia, signora di Laureto, Guglielmo D'Anglona e Roberto De Firmitate, tutte collegate storicamente alle origini di "Collis Fortis". Costumi, arte, storia, tradizioni, usanze, peculiarità della vita medievale, si fanno vive per incorniciare il borgo in un atmosfera unica, accompagnata da musici, sbandieratori, dame e cavalieri, quest'anno per la prima volta, la presenza dello sputafuoco, novità del gruppo storico che si esibirà in giocoleria infuocata sotto la suggestiva corona della Torre Angioina che, a mezzanotte, verrà illuminata dallo spettacolo pirotecnico, incanto per tutti i partecipant