Formazione professionale, al via alle candidature per i presidenti delle commissioni d'esame

CAMPOBASSO. La Regione Molise, con Delibera di Giunta n. 292 dello scorso 29 luglio, ha approvato l’ Avviso Pubblico per le candidature di soggetti idonei all’inserimento nel "Nuovo Elenco Regionale dei Presidenti delle Commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di attività libere di Formazione Professionale della Regione Molise", in attuazione della Legge Regionale n. 10/1995. Dopo anni finalmente si dà il via all’aggiornamento dell’Elenco Regionale dei Presidenti di Commissione, che è la figura che garantisce la correttezza dell’intero processo dell’esame e delle sue fasi, assicura il rispetto delle norme e procedure, raccordando le figure professionali dei docenti e degli esperti che fanno parte della commissione d’esame. Possono presentare domanda di candidatura i soggetti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria superiore e che abbiano cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’UE, e che non abbiano riportato condanne penali o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. Le candidature sono già aperte e le istanze vanno predisposte sul modello allegato alla Delibera, pubblicata al sito www.regione.molise.it – sezione Albo Pretorio - e trasmesse obbligatoriamente via pec all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it. Non è prevista alcuna scadenza, in quanto le richieste possono essere inviate in qualsiasi momento e l’Elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale a cura del Servizio Integrato Istruzione e Formazione Professionale.

Dopo la pubblicazione del Catalogo dell’Offerta Formativa Professionale, ricordiamo ben 76 corsi finanziati con quasi 5 milioni di euro, un altro importante risultato per l’Assessore al ramo, Roberto Di Baggio, “si lavora in maniera silenziosa, senza proclami. Preferiamo puntare ai risultati che sono l’obiettivo e il compito che l’elettorato ci ha affidato. Stiamo portando avanti con questa Amministrazione e con la collaborazione della struttura un progetto di rivisitazione totale del sistema dell’istruzione e della formazione professionale molisana, per migliorare l’offerta formativa per i giovani e per dare a tutti la possibilità di coltivare nuovi percorsi di studio ma anche di poter condividere esperienze professionali, in questo caso anche retribuite in quanto è previsto un gettone di presenza pari a 106,00 euro per ogni seduta di Commissione, oltre il rimborso delle spese di viaggio.”