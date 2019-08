Portocannone, il 13 agosto concerto sotto le stelle per Felice Acquaviva

PORTOCANNONE. È in programma martedì 13 agosto, alle 21.30 a Portocannone, il concerto sotto le stelle in memoria di Felice Acquaviva. Sul sagrato antistante la chiesa del Carmine si esibiranno il soprano Daniela Stigliano e, al pianoforte, il maestro Luigi Ripamonti. Si tratta di un appuntamento culturale annuale molto atteso che conferma e rinnova l'amore della famiglia Acquaviva per il paese di origine con una serata piacevole e densa di emozioni.