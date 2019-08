Unimol, firmato accordo quadro per master in “Building information modeling”

CAMPOBASSO. Sottoscritto ed operativo l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi del Molise e gli Ordini degli Ingegneri della provincia di Campobasso ed Isernia, l’Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso ed Isernia, il Collegio dei Geometri di Campobasso ed Isernia, l’Ordine dei Geologi della Regione Molise per la progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, alta formazione Master di I e II Livello in “Building Information Modeling” (Bim).

Una collaborazione dunque, rafforzata e ampliata, di durata triennale in materia di alta e specifica formazione universitaria oltreché di aggiornamento e qualificazione professionale in un quadro di particolare rilevanza, ancor più nel nostro territorio, come quello della sicurezza nei processi di progettazione e costruzione nel campo dell’edilizia. E per favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa del settore edilizio e sostenerne la competitività non vi è dubbio che bisogna percorrere la strada dello sviluppo e dell’aggiornamento di competenze culturali-tecniche e scientifiche pluridisciplinari e di alta qualità, progettate in ambito accademico fianco a fianco con chi già opera nel settore.

E l’accordo e il potenziamento dei rapporti fra UniMol e il mondo delle Professioni interconnesse alla sfera edilizia, nel senso più ampio del termine, rappresentano due tra i punti nodali per garantire il raggiungimento di obiettivi concreti, condivisi e significativi.