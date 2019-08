Esce fuori strada con l'auto, 27enne trasportato al Pronto soccorso

PETACCIATO. Un 27enne di Mafalda, F. F. le sue iniziali, è rimasto ferito in un incidente automobilistico avvenuto sulla Sp 163 in territorio di Petacciato. Il ragazzo al volante dell'auto per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Petacciato è uscito fuori strada con la sua vettura.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.