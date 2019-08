SAN MARTINO IN PENSILIS. La quarta edizione della Sagra della Pampanella, svoltasi ieri sera a San Martino, ha raccolto come ogni anno tanti turisti della nostra regione e non. Gli stand del prodotto protagonista sono stati presi d’assalto fino a mezzanotte, mentre si esibiva la band marciante Bukurosh balkan orkestra, facendo ballare ogni parte della piazza.

La band di origine molisana ha suonato lungo le strade del paese per tutta la sera fino a mezzanotte, poi è stato il turno dei Fomenta, che con la loro pizzica e taranta hanno concluso la giornata.