Jova Beach Party, parla il manager Salvadori: «Si potrebbe fare altrove, ma non il 17 agosto»

VASTO. Ha gettato tutti nello sconforto la decisione di annullare la data vastese del Jova Beach Party (LEGGI). A margine dell'incontro odierno tenuto in Prefettura ha parlato anche il manager di Jovanotti, Maurizio Salvadori, che ai microfoni dei colleghi di Rete 8 ha affermato: "Sinceramente sono rimasto esterrefatto. Ho assistito più che a una riunione a una requisitoria da Pubblico Ministero da parte del Prefetto e dal Comandante dei Carabinieri su una serie di atti fatti dal Comune di cui si occuperà evidentemente la magistratura. Adesso immagino entreranno in campo gli avvocati.

Le problematiche sono state tre. La Commissione di Vigilanza non ha ritenuto idonea la documentazione, documentazione che è stata ritenuta idonea in tutte le altre città e per cui c'è qualcosa che non quadra anche in questo. Si è parlato della criticità del 17 agosto, ma i biglietti con questa data sono in vendita da dicembre, e quello che emerge è una totale mancanza di collaborazione tra i vari enti che dovrebbero lavorare in splendida collaborazione come successo in tutte le altre città che abbiamo toccato. Sono assolutamente deluso e sorpreso per quello che ho sentito oggi. E' stata una riunione anomala, in cui ho sentito molta politica e pochi fatti. Jovanotti ha preso male questa cosa, è deluso più di me. Il concerto si potrebbe fare in una altra città d'Abruzzo, forse in un'altra data, non certo il 17. Ne parleremo."