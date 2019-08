VASTO. «Annullando il Jova Beach Party hanno fatto male alla città e all'Abruzzo», parole cariche di amarezza e anche un pizzico di rabbia quelle espresse dal primo cittadino di Vasto nella conferenza stampa di questa sera volta a fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato a cancellare la tappa Vastese del concerto che era prevista per il prossimo 17 agosto a Fosso Marino.

Francesco Menna è un fiume in piena: "Sono amareggiato come cittadino e come sindaco per questa decisione. Mi unisco alle parole di Maurzio Salvadori, manager di Jovanotti che ha parlato di un clima assurdo e di ostilità. Ha detto apertamente che non vorrà più rifare un evento in provincia di Chieti e non a Vasto. Ho registrato in queste settimane tanta ostilità, ho invocato il dialogo e trovato le porte chiuse. Di fronte a questo non mi arrendo davanti a chi pensa di usare questo come arma elettorale, come arma politica, ovvero il fronte del no alimentato da alcuni politici. Mi riferisco alla denuncia di Castaldi in Parlamento e quella della Lega, penso ad alcune sigle ambientali che hanno alimentato denunce. Tutto questo fa male ad una città, fa male ad una provincia e ad una regione.

Sulla data del 17 agosto parliamo di una data nota da dicembre e rispetto alla chiusura della Statale 16 ci sono delle incongruenze e delle discordanze che emergono chiaramente e che vanno a togliere un evento a questa città e a questa Regione. Parliamo di un evento che ha avuto pareri favorevoli in tutti i paesi di Italia, una grande festa dell'allegria e del divertimento e che qui non abbiamo potuto ospitare. Noi non capiamo ancora bene perché questa città non abbia potuto ospitare l'evento.

Ho ricevuto denunce e esposti, in particolare su Fosso Marino. Ho deciso che su denunce infondate risponderò con denunce educative. In questo clima di odio c'è anche chi ha manifestato vicinanza come quella ricevuta dai Sindaci di San Salvo, Cupello, Monteodorisio e Casalbordino. Vicinanza anche dai ragazzi degli uffici comunali che hanno lavorato con passione per la città nonostante le mortificazioni ricevute dalla minoranza sulla stampa. Infine chiedo scusa ai fan di Jovanotti e alla coppia che doveva sposarsi a Vasto durante l'evento. A loro offriamo la possibilità di venire lo stesso qui e saremo felici di celebrare il loro matrimonio se vorranno. Io non mi arrendo, ci sono sempre per la mia città".

A margine della conferenza è arrivata anche una nota stampa da parte della minoranza comunale e a firma di Alessandro d'Elisa, Guido Giangiacomo, Francesco Prospero, Edmondo Laudazi e Vincenzo Suriani:

"Come forza dell’opposizione responsabile e collaborativa, che si è messa a tutti i livelli a servizio della città per far sì che l’evento Jovanotti si facesse, ci sentiamo mortificati a nome di Vasto e dei Vastesi.

Quanto è successo non ammette scuse ne scaricabarile. Il Sindaco di Vasto invece di annunciare le dimissioni dell’assessore Della Penna e, coerentemente, le sue in una conferenza stampa priva di senso scarica la colpa sulla Commissione di Vigilanza, su presunti avversari politici e sulle associazioni ambientaliste.

Ma noi non consentiremo ad una amministrazione fallimentare di abbracciare la teoria del complotto, quando in nove mesi di strombazzamenti e proclami, Menna, i suoi assessori e i suoi dirigenti non sono stati in grado di organizzare un evento, come il Jova Beach, che si è regolarmente svolto in decine di città simili a Vasto.

I biglietti sono stati venduti da dicembre 2018 e quindi l’unica vera causa di quanto successo è la totale incapacità amministrativa della Giunta Menna che solo in queste ultime settimane ha ammesso di avere un ruolo nell’organizzazione dell’evento, limitandosi per mesi a dire che tutto dipendeva dalla organizzazione del cantautore.

Sarebbe bastato che quanto accaduto questo mese fosse accaduto a febbraio, o marzo e si sarebbe potuto evitare la figuraccia scegliendo diverse soluzioni. Si sarebbe potuto e dovuto lavorare per un evento così grande coinvolgendo i Comuni limitrofi e non limitarsi ad elemosinarne il supporto dopo aver fatto tutto in modo arrogante ed autoreferenziale, e anche per il futuro auspichiamo una programmazione turistica concertata con gli enti territoriali a noi vicini. Il culmine della arroganza si è raggiunto con lo schiaffo in faccia dato al Consiglio Comunale, nel quale bisognava fare sintesi per salvare l’evento, e da cui Menna è fuggito facendo mancare il numero legale. Forse se avesse sentito l’opinione del Consiglio, il Sindaco, invece di fuggire, avrebbe tratto spunti e suggerimenti che avrebbero evitato questa figuraccia e salvato l’evento.

Di fronte al consueto comportamento del Sindaco che si arroga i successi e imputa agli altri gli insuccessi chiederemo in tutte le sedi di fare chiarezza sulle responsabilità della giunta, dell’organizzazione ma anche dei dirigenti coinvolti, di cui alcuni nominati quasi ad hoc per gestire l’evento di Jovanotti ora annullato. Chiederemo chiarezza sui costi, sulle responsabilità e sulle risorse sprecate e sui danni arrecati all’ambiente ed all’immagine turistica di Vasto. Non accetteremo ribaltamenti della realtà volte a dare colpe alla Prefettura o ai Carabinieri: la verità è che quando la nave affonda, il primo responsabile è sempre il capitano, in questo caso, purtroppo, il Sindaco. Ma purtroppo per noi esce distrutta la credibilità di una città che non potrà mai piu’ avere la speranza di organizzare eventi simili, che vede la sua interlocuzione con le Istituzioni gravemente compromessa e che, lo diciamo con chiarezza, meriterebbe un Sindaco per una volta capace di stare zitto, assuersi le responsabilità e fare mea culpa per il triplete del disastro: Siren Festival, Bombadabash e Jova Beach Party. Vasto merita altro e presto".