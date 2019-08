Perseverare è diabolico, quei sacchi ancora lì

TERMOLI. Non tutte le segnalazioni vanno a segno, purtroppo. Nemmeno le nostre. Martedì scorso evidenziamo per canali interni inoltrando una foto inerente i sacchi che sono stati accatastati alle spalle del Terminal Bus. Ebbene, a distanza di cinque giorni la situazione non è mutata, anzi è peggiorata. Chiediamo alla Rieco Sud come mai non siano stati rimossi e di provvedere alla svelta. Al Terminal bus transitano migliaia di persone e lo spettacolo è indecente. Un residente ci segnala anche anche il gabbiotto in legno sia colmo.