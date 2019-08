TERMOLI. Ennesimo caso di omissione di soccorso a seguito di investimento. È capitato ad un gatto ma poteva essere un bambino. La strada in questione è, infatti, via De Sanctis, Termoli, strada stretta, buia, priva di marciapiede, più volte segnalata invano negli scorsi anni per la sua pericolosità.

Il povero gatto, sfigurato, ha trovato riparo davanti casa dell Avvocato Maria Morena Suaria, già responsabile dell'Ufficio Legale Anpana. Raggiunti telefonicamente, sono prontamente intervenuti i veterinari della Asrem riscontrando le gravi condizioni dell animale e le innumerevoli tracce di sangue. Ancora una volta si sottolinea che il nuovo codice della strada ha introdotto l'illecito dell'omissione di soccorso agli animali e che un pronto intervento è oggi obbligatorio.