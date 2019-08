Ad Acquaviva una camminata benefica per i bambini sordociechi

ACQUAVIVA COLLECROCE. Il comitato feste "San Michele Arcangelo" di Acquaviva Collecroce organizza domenica 1 settembre 2019 una camminata di beneficenza per i bambini sordociechi. La quota di partecipazione all'evento e di 2 euro pro capite, che verranno poi devoluti alla Lega del Filo d'oro. Sono sempre di più i bambini che nascono con gravi disabilità, per questo tutti dovremmo collaborare per cercare di sostenere una minima parte delle spese che servono per assicurare a questi bambini una vita migliore.

La manifestazione si svolgerà nel seguente modo, dalle 8:30 alle 9:30 in piazza Nicola Neri ci sarà il saluto delle autorità e le iscrizioni dei partecipanti, con il versamento della quota. Alle 9:45 circa si parte con la camminata. Un percorso di circa 6 km che circoscrive tutto il paese. Al termine, sempre in piazza Nicola Neri ci saranno saluti e congedo