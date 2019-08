Notte Blu dello sport, festa di passioni a Guglionesi

GUGLIONESI. Nella notte delle stelle cadenti, l'amministrazione comunale di Guglionesi, la proloco Colleniso e l'Avis di Termoli, presentano la Prima edizione de “La notte blu dello Sport”.

L'evento, voluto fortemente dall'assessore Pino Aristotile, lancia un messaggio ben preciso. “Lo sport come legame unico e indissolubile. Lo sport che non ha barriere né confini. Ma un unico cuore”. Messaggio già ben lanciato in occasione della premiazione degli atleti Martina Lonati e Giuseppe Maurizio.

Ed è proprio per questo che, l’amministrazione insieme alla proloco Colleniso cercherà di far ruotare la giornata di sabato intorno a tutti i vari sport e, non solo dare importanza al calcio.

Nella cornice della Villa comunale di Castellara saranno adibite due aree, una riservata ai più piccoli e agli amanti del Calcio Balilla umano, e un'altra alle varie esibizioni di sport, tra cui il tango argentino, la scherma, la boxe e tanto altro ancora.

Non mancheranno attrazioni e attrattive per i più piccoli e, durante la serata ci saranno altre sorprese.

Anche il corso principale, “Lungomare”, chiuso al traffico per l’occasione, accoglierà delle attrazioni per gli amanti delle due e quattro ruote.

Un punto informatico della Proloco sarà sempre sul Lungomare.

L’amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità nella riuscita dell'evento e, in particolar modo, l’Avis di Termoli che da anni si prodiga per la raccolta ematica sul territorio.

Inoltre, in occasione della notte dello sport alle ore 17 ci sarà un momento commemorativo, prima dell'incontro di calcio tra Real Guglionesi e Vastese, nel ricordo di Nicolino Cianci, il nostro mister dei ragazzi. Vi aspettiamo presso il campo comunale.