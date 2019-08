PETACCIATO. Anche Petacciato questa sera avrà la sua Notte bianca , evento organizzato dal Comune e dall'Associazione Betavium. Tutto il paese sarà coinvolto dagli eventi, a cominciare da quelli musicali che inizieranno alle 21 con la Conturband, una street band o marching band che dir si voglia, costituita da 15 elementi tra fiati e percussioni che si muovono per le strade a ritmo di funk, pop e jazz . Alle 22,30 il concerto dei Rinominati in viale Pietravalle: Marco Morandi, figlio di Gianni, canterà le canzoni di Rino Gaetano.

Per i più nottambuli infine, da mezzanotte alle 5, saranno allestite tre postazioni di di Silent Disco, con tre generi musicali da scegliere e ballare con musica in cuffia personale.

Sempre dalle 21 ci saranno gonfiabili per bambini, un’esposizione di auto-tuning e un ‘Sexy car wash’, mercatini di oggettistica a cura dell’associazione Penelope, esibizioni di danza sul Belvedere, banchetti enogastronomici... Insomma una notte tutta da vivere questa sera a Petacciato, si va verso una nottata ‘in bianco’ e non certo per il caldo!