La commedia di Eduardo rappresentata nel teatro arbereshe

URURI. Il primo dei grandi eventi, il banco di prova di quest’estate ururese è stato il teatro arbereshe che si è svolto lo scorso 6 agosto in piazza Santa Maria. Un banco di prova sia perché si trattava del primo evento di rilievo ma anche per l’azzardo, la novità che esso costituiva. Perché se è vero che il teatro arbereshe a Ururi si è sempre fatto con maestri quali Guido Tartaglione o Gianni Frate, riscuotendo ottimi consensi, è altrettanto vero che questa opera teatrale era del tutto inedita e particolare: un riadattamento della commedia del maestro napoletano Eduardo De Filippo “Natale a casa Cupiello” resa in arbereshe. Un rischio, un azzardo che però è stato ben ripagato dalla gioia, le risa, gli applausidel pubblico accorso in massa e rimasto ad assistere alla commedia fino alla fine.

Non ci si aspettava che l’opera partenopea per antonomasia potesse essere resa così bene nell’idioma arbereshe rispettando l’impianto, la struttura della commedia originale ma aggiungendo quei gesti, quelle espressioni, quei modi di fare che conferivano all’opera quella tipicità tutta arbereshe anche grazie al lavoro magistrale degli interpreti, molti dei quali avevano già recitato in altre commedie arbereshe e grazie soprattutto al lavoro immane di Pietro Dilorenzo vero e proprio deus ex machina di tutto.

E’ grazie alla sua intuizione che si è potuta realizzare quest’opera (dopo aver visto in televisione la commedia Natale a casa Cupiello), è grazie a lui che si è potuta realizzare concretamente, essendone il regista nonché uno degli interpreti principali calandosi nei panni di zio Michelì, tra i personaggi più esilaranti. Il successo dell’opera non è stato soltanto un buon risultato per la Pro Loco e l’amministrazione comunale che l’ha patrocinato facendo partire in maniera scoppiettante l’estate ururese, ma è stato un buon modo per trascorrere delle ore in allegria ridendo delle batture, degli equivoci in arbereshe ma anche un modo per riscoprire, per chi ancora non lo conoscesse, un grande maestro come Eduardo De Filippo che ha rappresentato in modo plastico il mezzogiorno d’Italia e tutti i vizi e le virtù del popolo meridionale in cui ognuno, italiano o arbereshe, vi si riconosce!