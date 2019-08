URURI. Tutto pronto per la notte bianca di Ururi che si svolgerà oggi a partire dalle 18 fino a tarda notte. Alle 18 appunto ci saranno i gonfiabili per i bambini lungo la via provinciale; dalle 21 in via Trinità si esibirà dal vivo il gruppo Acid Lake; alle ore 22 vi sarà un inedito: per la prima volta i nostri amici a quattro zampe sfileranno; ancora musica con il groppo “Secondo Tempo” Tribute Band Max Pezzali 883 che si esibirà in piazza Monsignor Tria dalle 23 e infine, sempre in piazza Monsignor Tria dalle ore 1 Dj Set. Naturalmente, i locali rimarranno aperti offrendo menu particolari a prezzi convenienti e aperinight a go-go!