PIETRACATELLA. Lunedì 12 agosto 2019, torna a Pietracatella (provincia di Campobasso) la XII edizione del “Vicolo InVita”. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana per far rivivere la bellezza dei borghi e la scoperta del territorio, organizzato dalla proloco Pietramurata di Pietracatella.

Il Presidente della proloco - Gianluca Campolietisottolinea “Come ogni anno portiamo avanti quest’appuntamento perché il “vicolo” deve continuare a vivere e invita a scoprire con occhi nuovi tutti i vicoli che sono la bellezza del paese”. Il Busker festival, musica e balli, accompagnano la serata lungo i diversi scorci da poter scoprire grazie alle diverse sonorità e richiami alla musica popolare, street food per ogni gusto e le diverse iniziative organizzate lungo il percorso.

Il “vicolo”, infatti, “invita” alla riscoperta di stradine e vicoli che si diramano dall’alto del paesino in un labirinto di strettoie, saliscendi e piazzette che caratterizzano il paesaggio urbano tipico dei borghi molisani di origine medievale. A visitare uno dei siti storici come la Chiesa di San Giacomo (conosciuta come “chiesa a’ mont”, la più antica del paese) costruita nel XII secolo su “La Morgia” che guarda il lago d’Occhito al confine con la Puglia.

Tra arte, spettacoli dal vivo, musica e degustazioni gastronomiche di prodotti tipici e piatti della tradizione molisana

Una serata estiva all’insegna della convivialità, della cultura e del divertimento. Il Vicolo InVita ospita come ogni anno una serie di artisti, artigiani e musicisti che si snodano tra i vicoli del borgo.

ATTRAZIONI E ARTISTI

Tra i diversi appuntamenti e attività che riserva la serata:

- visite guidate della Chiesa di San Giacomo (conosciuta come “chiesa a’ mont”, la più antica del paese) costruita nel XII secolo su “La Morgia”;

- punto di osservazione astronomica - organizzata con l’Associazione di Divulgazione e Ricerca Astronomica Molisana sul punto più alto del paese e tra i più suggestivi della zona, da cui è possibile ammirare il cielo stellato

- spettacoli con buskers Lucignolo - giochi di fuoco, Baboom Studio - acrobazia aerea,

il Circo Patafisico, il mago Peppe, U Popoccj (maschera locale), Sand Art con V. Di Paola

e la Cristallofonia con Kostenko

- musica Fara Band in concerto, Gerry Figliola al Sax, il Duo Posillipo, Rock Music Band, La Cantina Sociale, Mario Persuaso, Sussinfunky Street Band e poi la serata musicale in piazzetta, tra vicoli e case ormai poco abitate, tutta la notte con DJ Mountain& DJ Gianmarco.

BUON VINO E CIBO

E tra stradine e saliscendi, tanta buona musica e divertimento, la convivialità sarà rallegrata dal buon vino e cibo: a partire dalle ore 18 si potrà fare un aperitivo accompagnato da spettacoli di intrattenimento; poi durante tutta la serata a partire dalle 20.30 vini della Cantina Colle Sereno e delle Cantine Salvatore faranno compagnia a piatti della tradizione molisana come i vocconi (pasta di salsiccia sbriciolata), capocollo e friggitelli, caciocavallo impiccato, pizza con i cicoli e tipicità locali: penne all'arrabbiata, patate lesse, dolci vari, arrosticini e panini con salsiccia alla brace, tagliere di salumi e formaggi.