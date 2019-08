Scontro tra due auto sulla statale 16 nei pressi del semaforo di Petacciato marina

PETACCIATO. Incidente stradale con due vetture coinvolte nella tarda serata di ieri nei pressi del semaforo di Petacciato scalo sulla statale 16 Adriatica, in direzione Vasto. Per fortuna, al di là dei danni provocati ai due veicoli, non sembrano esserci state conseguenze particolari per gli occupanti dei mezzi, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per disciplinare la circolazione in un tratto così delicato e trafficato, specie ad agosto.