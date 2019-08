MORRONE DEL SANNIO. Continuano le date estive in Molise del nuovo spettacolo di Palma Spina, "Il problema è che mi vedo magra". E' la volta della suggestiva cornice del Piano del Cavaliere, un palcoscenico naturale nella parte alta del paese di Morrone del Sannio, lunedì 12 Agosto ore 21.30. In scena anche il maestro Andrea Colasurdo e la voce di Abele Mastandrea. L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale di Morrone del Sannio è gratuito e con posti a sedere. Produzione Targhe Alterne.

Abbandonati i personaggi che hanno caratterizzato i suoi precedenti spettacoli comico-satirici, che le valsero diversi premi nazionali fra cui la Menzione Speciale Premio Massimo Troisi nel 2009 ("Donne in quota") e Miglior Monologo Femminile Testaccio Comic Off nel 2016 ("La Candidata"), Palma Spina riporta in scena se stessa così come aveva fatto col fortunato monologo "La Sposa Perplessa", anche questo vincitore di un premio per la scrittura. In "Il problema è che mi vedo magra" l'autrice affronta tematiche care un po' a tutti, il tema del sovrappeso in "Nessuno è magro", della tavola così come intesa nel sud in "Aria di casa mia", dei tentativi di dieta in "Comincio lunedì", del rapporto con gli uomini in "A.A.A. cercasi" e della vita di coppia in "Meglio soli?". Cinque monologhi comici ed esilaranti in cui il pubblico viene spesso chiamato in causa in quanto parte essenziale dello spettacolo. Prossime date: 17 agosto Petrella Tifernina, 18 agosto Riccia.