Santa Croce, torna a riunirsi il Consiglio comunale

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Torna a riunirsi il ConsiglioComunale, convocato in sessione straordinaria ed urgente in seduta Pubblica per il giorno 12 agosto alle ore 12:00, in prima convocazione e alle ore 13:00, in seconda convocazione, presso la sala consiliare della sede provvisoria del comune in Viale dei Tigli, per deliberare sugli oggetti messi all'ordine del giorno: - Contratto Istituzionale di Sviluppo, Progetto" Sviluppo Turistico lungo i tratturi molisani Approvazione schema di Accordo ai sensi delrart.15 della Legge 241/1990.