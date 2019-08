​Portocannone, la classe del ‘69 si ritrova e festeggia i suoi primi 50 anni

PORTOCANNONE. 50 anni, mezzo secolo di vita. Un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza. La classe del 1969 di Portocannone è riuscita a ritrovarsi, a riabbracciarsi e festeggiare l’evento creato durante tutto l’anno. “Grazie ai social siamo riusciti a tenerci in contatto, ad organizzarci ma anche a rintracciare chi mancava all’appello. - affermano - E’ stato un momento importante per tutti noi, una occasione nella quale abbiamo potuto condividere vecchi ricordi da ragazzi trascorsi per le strade e le piazze del nostre amato paese ma, anche, condividere le gioie e le esperienze del presente”. Ricordi che hanno anche portato i nei 50ennia commemorare gli amici persi durante questo tragitto vita, “è stato il momento più toccante perché ci ha messo dinanzi al tempo che passa inesorabilmente”.



Dopo il saluto in cimitero, tutti nella madre chiesa Santi Pietro e Paolo per la benedizione del parroco. All’uscita foto ricordo di gruppo alla quale ha partecipato anche il primo cittadino Giuseppe Caporicci il quale, ha omaggiato i festeggiati con un brindisi. Infine il groppo di amicisi è recato in un noto locale della costa molisana per festeggiare il “compleanno” e rinforzare un’amicizia che dura ormai da mezzo secolo.