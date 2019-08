PETACCIATO. Martedì 13 agosto si terrà la consueta festa di contrada Lemitoni a Petacciato, un intero quartiere 'occupa' un grande viale e lo trasforma in un enorme ristorante sotto le stelle. I residenti della zona diventano un tutt'uno per preparare una cena con i fiocchi, in cui tutto è a base di prodotti locali a chilometro zero: pasta fatta in casa, sugo di pomodoro e carne di produzione casalinga che certamente dà un sapore diverso e più 'casereccio'; passando ai secondi piatti, l'associazione si è superata creando pietanze sopraffine.

Ci saranno anche delle sorprese dolciarie, ancora artigianali e del posto. Ma la serata che attrae davvero tantissima gente ha anche un intervallo di spettacolo: negli anni sul palco si sono succeduti artisti di spessore nazionale come N'Duccio e Uccio De Santis, e stasera tocca a un altro cabarettista uscito dalla grande palestra che è stata la trasmissione televisiva Zelig: stiamo parlando di Giovanni Cacioppo.