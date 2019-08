Prorogata al 30 agosto la scadenza per il Fondo lire Unrra 2019

ROMA. Il Ministero dell’Interno ha reso noto che sul sito https://fondounrra.dlci.interno.it è stata pubblicata la comunicazione di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Avviso Pubblico del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione in data 12 giugno 2019 per la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019. La data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui al predetto avviso è prorogata al 30 agosto 2019, ore 12.00.