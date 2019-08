BONEFRO. Un evento spettacolare, un bagno di folla a Bonefro per la decima edizione di "Sapori dei Borghi sotto le Stelle": in migliaia hanno affollato il centro storico medioevale di Bonefro, giungendo da tutte le parti, una serata bellissima, come riferiscono i visitatori, allietata da due volti noti della tv, Nuzzo e Di Biase, e dalla musica dei "Fomenta", con brani popolari salentini. La pizzica e la taranta hanno accompagnato il cammino dei visitatori per tutta la notte, i vini delle Cantine Molisane, Salvatore, D'Uva, Giagnacovo, De Lisio, San Vito, hanno dato soddisfazione ai migliori palati, i piatti tipici del posto preparati con cura dai ristoratori di Bonefro, La locanda del Buongustaio, il Pub 17, il caseificio Morsi e Sorsi, il tagliere e limpiccato della Macelleria Ruccolo, sono stati strepitosi, la spettacolare mostra di Egidio Cicoria: insomma un pubblico seguito e coccolato a 360 gradi, che ha risposto con numeri entusiasmanti.

L'amministrazione comunale nella persona del primo cittadino Avv. Nicola Giovanni Montagano, ringrazia l'ideatore e coordinatore di questo evento giunto alla sua decima edizione, Nicola Massarelli, con la propria squadra di lavoro, l'Avis Comunale che ha garantito il punto di primo soccorso e la sicurezza dell'evento, Cast Energie quale sponsor dell'evento e tutti coloro che hanno preso parte alla bellissima serata. Grazie e all'anno prossimo buon ferragosto!