PETACCIATO. Grande successo a Petacciato marina per la ormai consolidata Sagra della porchetta. Grande partecipazione di pubblico per gustare la prelibatezza di questa specialità culinaria: bancali presi d'assalto da famiglie intere che non volevano certo perdersi questa festa. Tantissima gente anche se la serata era disturbata da un vento moderato ma fresco che finalmente ha mitigato la calura dei giorni scorsi. La serata è stata allietata anche dalla bella musica di una delle più accreditate cover band dei Nomadi con lo spettacolo "Per sempre Nomadi". Anche questo evento organizzato dall'Associazione Betavium che cura, con il patrocinio del Comune, gli eventi estivi.