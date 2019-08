«Buon Ferragosto a tutti» dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Termoli

TERMOLI. Buon Ferragosto dal Movimento 5 Stelle. «Il desiderio più grande è vedere ogni cittadino felice della sua vita, libero da costrizioni, capace di poter concorrere al benessere di se stesso della propria famiglia e della nostra Italia e in questi giorni di effervescente dibattito politico, noi del M5S di Termoli, non possiamo far altro che augurarvi un frizzante ferragosto, un giorno spensierato, un giorno che ci aiuti a ricaricarci che ci dia la spinta per affrontare le prossime settimane, i prossimi mesi con saggezza e lungimiranza. Buon Ferragosto a tutti. Gruppo Consiliare M5S Termoli.