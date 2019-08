TERMOLI. Come attrezzare un Ferragosto spumeggiante. Momenti di autentico divertimento nel gruppo di ragazzi di Termoli e Petacciato che hanno attrezzato una cucina dove preparare prima e mangiare poi cibo a volontà e poi scatenarsi ballando in una discoteca a cielo aperto, tra gavettoni e scherzi vari. Il tutto all'insegna del sano divertimento, che è la cosa più importante in questo giorno di festa».