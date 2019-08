Ansa di Abruzzo e Molise solidale col collega giornalista a cui hanno bruciato l'auto

PESCARA. La redazione di Ansa Abruzzo e Molise, esprime la sua solidarietà al collega Claudio Lattanzio, corrispondente Ansa da Sulmona dal 2000 e collaboratore storico de 'Il Centro', la cui auto è andata a fuoco la scorsa notte. In attesa di conoscere i risultati delle indagini sulla natura dell'incendio la redazione auspica che il collega possa continuare a svolgere il suo lavoro in maniera libera e senza condizionamenti come ha sempre fatto finora: sarebbe inaccettabile che l'episodio possa configurarsi in un attacco alla libertà di informare e al ruolo del giornalista.