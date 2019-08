Incendi di sterpaglie in Basso Molise, lambiti capannoni sulla statale 87

TERMOLI. Oltre agli incidenti, turno impegnativo quello diurno per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, all'opera in diverse zone della costa e del Basso Molise. Sono intervenuti per domare ed estinguere diversi incendi di sterpaglie, tra cui uno particolarmente insidioso sulle piane di Larino, dove le fiamme hanno lambito alcuni stabilimenti industriali.