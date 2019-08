Saltano 7 appuntamenti di fila per il ritiro degli ingombranti in via America

Ancora lamentele sui mancati ritiri degli ingombranti: «Zona via America 25, dopo aver chiamato 7 volte e aver preso 7 appuntamenti e dopo chiamate di solleciti, i rifiuti ingombranti sono ancora qui».