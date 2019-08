Romagnuolo: «Ospedale Vietri può ospitare reparti del San Timoteo e del Cardarelli»

LARINO. Il consigliere regionale Nico Romagnuolo, è intervenuto sull’ospedale “Vietri” di Larino e sulle iniziative possibili per dare un futuro alla struttura sanitaria.

L’esponente di Forza Italia ha condiviso quanto emerso nell’ultimo Consiglio comunale sulla sanità tenuto la scorsa settimana nel centro frentano e da cui, sostenendo una visione territoriale dei servizi, è emersa la proposta di trasformare l’ospedale “Vietri” in una sede distaccata dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli.

A questa condivisione Nico Romagnuolo ha voluto aggiungere un’altra proposta e cioè quella di ospitare proprio a Larino i reparti o altri spazi dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso una volta che saranno necessari dei lavori di adeguamento di cui si parla da tempo e per i quali sono stati chiesti i fondi al Governo e c’è stato un primo impegno nello stanziare tali risorse.

“L’ospedale di Larino è antisismico – ha osservato il consigliere regionale – ha spazi adeguati e potrebbe tranquillamente ospitare in piena sicurezza i reparti del Cardarelli quando ciò sarà necessario per consentire gli interventi di sistemazione. È una proposta concreta di cui si potrebbe discutere per utilizzare al meglio la struttura di Larino”.

Da un lato una sede distaccata del “San Timoteo”, dall’altro la possibilità di ospitare sempre a Larino anche reparti del “Cardarelli” nella probabilità dei lavori: questa la posizione del consigliere regionale, Nico Romagnuolo, che si impegna a sostenere nelle varie sedi istituzionali rinnovando la piena disponibilità a un confronto condiviso con tutti i sindaci e i cittadini.