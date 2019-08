Emergenza acqua, a Rotello stop agli usi non potabili

ROTELLO. L’amministrazione comunale, in seguito all’emergenza idrica, avvisa la cittadinanza che a partire dalla data odierna, 16 agosto, e fino al 15 settembre, è fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello potabile (è vietato lavare auto, annaffiare giardini/orti ed altri usi non previsti dal regolamento comunale).

Gli abusi verranno puniti a norma di legge. «Si ricorda che l'acqua è un bene prezioso e non va sprecato».