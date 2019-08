Larino, musica e balli con la Festa della trebbiatura

LARINO. Giunge alla sua quarta edizione la rievocazione storica della mietitura e successiva trebbiatura del grano organizzata da “Gli Amici della Trebbiatura Larino”, in programma oggi a Larino. Una giornata ricca di eventi, a partire dall’arrivo i mattinata dei trattori d'epoca mattina nel cuore del centro storico, con possibilità di visitare e curiosare tra le macchine in esposizione. Alle ore 19 ci sarà l’immancabile sfilata dei mezzi per le vie centro storico di Larino, a cui faranno seguito la benedizione e le operazioni di trebbiatura “come una volta”. Alle 21.30, in concomitanza con il concerto dei “Bifolk evolution” e del gruppo folk “La Palatella” ci sarà l'apertura degli stand gastronomici dove sarà possibile degustare il menù del trebbiatore. Musiche, balli e intrattenimento per i più piccoli accompagneranno la serata. Storia, arte, attualità, cibo, musiche e balli per rievocare una tradizione che ha segnato, nei secoli, la storia delle nostre genti.