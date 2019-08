CAMPOBASSO. Una settimana all’insegna del grande spettacolo in Molise. Nel ricco cartellone di “Turismo è Cultura”, promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo e alla Cultura, nei giorni scorsi, si sono svolte numerose manifestazioni ed eventi di grande rilievo, che hanno contribuito a impreziosire un’estate dalle forti emozioni.

È solo alla prima edizione, ma l’Oratino MAC è destinato a far parlare di sé. Musica, arte e cultura si sono fusi dando vita a una manifestazione che ha richiamato migliaia di spettatori, grazie anche all’esibizione di artisti del calibro di Enrico Ruggeri ed Enzo Avitabile, Giuseppe Spedino Moffa e O’Zulù dei 99 Posse.

Musica protagonista anche al Bonefro Rock che ha visto sfidarsi numerosi gruppi emergenti provenienti da tutta Italia. Dopo una tre giorni ricca di performance mozzafiato, la vittoria finale è andata agli Old Rock City Orchestra.

Il Matese Friend Festival, invece, per la decima edizione, ha voluto fare un regalo ai tanti appassionati giunti a Bojano: due serate fantastiche con gli Africa Unite e Architonti e con Frankie Hi-Nrg Mc.

Imperdibile come sempre lo spettacolo di musica, balli e colori offerto anche quest’anno dal Festival Internazionale del Folklore. Tre giornate a cui hanno preso parte gruppi provenienti da tre continenti differenti e impreziosita dall’arrivo del treno storico de Le Rotaie, partito da Sulmona e che ha percorso la famosa Transiberiana d’Italia, una tratta incastonata tra le bellezze naturali che offre questa terra.

Tradizioni del territorio molisano protagoniste, invece, a Gambatesa, dove è andata in scena la 30esima edizione del Festival della Canzone Dialettale Molisana. Diciassette i partecipanti – quindici in finale – tra solisti e complessi, che hanno avuto l’obiettivo di portare in alto i diversi idiomi della nostra terra. La vittoria è andata ai “Display”, gruppo di Bonefro che ha trionfato dopo una maratona durata fino alla tre del mattino.

Ha aperto i battenti con una fantastica serata al teatro Italo Argentino di Agnone anche la seconda edizione della rassegna Musica Itinerante. La manifestazione ha preso il via con uno spettacolo dedicato alle sonorità brasiliane, riprodotte dal clarinetto di Vittorio Sabelli e dalla marimba di Marco Molino.

Nella suggestiva e affascinate cornice del teatro italico di Pietrabbondante la 45esima edizione del Sannita Teatro Festival. Nomi altisonanti – l’apertura affidata a Debora Caprioglio e Franco Oppini – e spettacoli di grossa caratura hanno richiamato in Alto Molise tantissimi appassionati.

