PORTOCANNONE. Una grande festa per Portocannone la Su e giù in lingua arbereshe, "Lart & Posht", giunta alla quinta edizione. Il programma ha debuttato stamani, in piazza del Popolo, col corso minimoto gratuito "Guida in sicurezza", per bimbi da 7 a 11 anni, a cura di Federmoto e hobby sport. Dalle 16 raduno Giovani e alle 18 quello della corsa podistica. La partenza è prevista alle 19.

Alle 20.30 cena in piazza Skanderberg e dalle 21.30 musica coi Sound Zero e lo spettacolo di cabaret di Bruce Ketta.