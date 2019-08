S'incontrano i 50enni di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. I neo 50enni di San Martino in Pensilis hanno trascorso una serata all'insegna del divertimento e dei ricordi dell'infanzia, gustando un'ottima cena insieme ma non prima di un incontro con il Parroco di di San Martino don Nicola Mattia e ancora prima un omaggio floreale agli amici che ci hanno lasciato prematuramente. Ringraziamo la classe 1969 e Nicola Musacchio per averci fornito la news.