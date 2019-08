A 30 anni dal diploma si ritrova la classe 5A del liceo d'Ovidio

LARINO. Una stagione di raduni, ricorrenze, adunanza e ritrovi davvero pingue quella del 2019 e a questo rito non si è sottratta, come avrebbe potuto, la classe 5A del liceo scientifico D'Ovidio di Larino, diplomatasi nel 1989. A 30 anni da quello storico momento, ieri sera è stato celebrato il trentennale trascorso da allora, 3 decadi in cui il mondo è davvero cambiato, per usare una terminologia tecnologica, si è passati dall'analogico al digitale... ma loro sono sempre stati interconnessi. Il taglio della torta e la foto di gruppo hanno sancito questa festa.