«Sax in the world» incanta il pubblico di Riccia Copyright: Gianluca De Lena

RICCIA. Grande successo di pubblico per gli eventi del Festival internazionale "Sax in the world", giunto alla XXI edizione. La manifestazione, organizzata dall'Associazione La Lampada di Riccia in collaborazione con la Regione Molise nell'ambito del progetto Turismo è cultura, ha visto la realizzazione di due serate evento con giovani artisti in campo.

Una delle principali peculiarità di questo Festival, infatti, come spiegato dal direttore artistico Francesco Ciocca, è sempre stata, nel corso di questi anni, la valorizzazione dei giovani talenti molisani.

I due eventi, svoltisi presso l’Ex Convento di Riccia il 16 e 17 agosto scorsi, hanno visto protagonisti due giovanissimi artisti riccesi, già affermati nel panorama nazionale: Emanuele Ciocca e Sara Ciocca.

Nella prima serata, Emanuele Ciocca ha presentato il suo spettacolo dal titolo "Suggestioni": un viaggio nella musica dal barocco al jazz, in cui Emanuele ha dato prova di essere un artista poliedrico, capace di cimentarsi su tutti i sassofoni della famiglia (dal soprano al baritono) e a diversi strumenti di tradizione popolare, tra cui il friscaletto e la piva, intervallando le esecuzioni strumentali alla proclamazione dei testi scritti da lui stesso, un estratto dal suo diario di gioventù in grado di dipingere le suggestioni della sua infanzia.

Nella seconda serata, il palco ha visto salire in scena l’attrice Sara Ciocca, di soli 11 anni, ma già protagonista di numerose pellicole e serie televisive prodotte da SKY e dalla RAI con artisti del calibro di Stefano Accorsi, Ricky Tognazzi, Luisa Ranieri e Alessandro Siani (per citarne solo alcuni).

Sara ha deliziato il folto pubblico presente con la prima assoluta del suo nuovo spettacolo dal titolo “Radici”, un’attenta riflessione sui temi più toccanti della nostra vita, dall’amore alla paura, dalla felicità al desiderio di un mondo migliore. Le straordinarie capacità recitative di Sara e la profondità dei testi proposti hanno estasiato il pubblico, che ha interrotto più volte l’esibizione con lunghi applausi.

In entrambi gli spettacoli c’è stata la presenza dello stesso Francesco Ciocca, padre dei due incredibili talenti, con il suo sax baritono e del pianista Gianluca De Lena in collaborazione con l'Asa Art Ensemble.

Prossimamente il Festival continuerà con altri eventi in fase di programmazione fino al Natale 2019.

