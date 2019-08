“Vino è Vita. Cultura, tradizione e innovazione nella Valle del Tappino”

TORO. Mercoledì in programma il convegno “Vino è Vita. La cultura del Vino tra tradizione e innovazione nella Valle del Tappino”. A seguire Toquinho Toro Festival V Edizione. La manifestazione pubblica ha il chiaro intento di valorizzazione del territorio ed in particolare quello della Valle del Tappino, da sempre vocata ad ospitare vigneti autoctoni e di qualità eccelsa quale la Tintilia - uva pregiata, riscoperta dalla popolazione locale e dai sempre maggiori acquirenti di vini di qualità. L’obiettivo, oltre che di promuovere il territorio, è quello di coinvolgere gli agricoltori e le imprese agricole locali, i giovani disoccupati o vicini al mondo dell’agricoltura, che possano prendere esempio da quanto è stato fatto dalla Cantina Herero che ha un vigneto nel territorio di Toro, produce il vino “Tintilia San Mercurio” in omaggio al nostro Santo Patrono, facendo incetta di medaglie in concorsi internazionali e nazionali di pregio. L’intento del Convegno è di apprezzamento per i risultati ottenuti dalla Cantina Herero e di sprone a quanti vogliano seguirne l’esempio al fine di una valorizzazione del territorio e di un opportuno ritorno economico. A seguire ci sarà il Toquinho Toro Festival V Edizione, con stand enogastronomico, dove gustare la Tintilia San Mercrurio e un tagliere di prodotti tipici locali.