I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

I giovani termolesi 'Little events' conquistano il talent "Tu sì che vali" Copyright: Fly zone

TERMOLI. Col suo gruppo di giovanissimi ballerini di hip hop e break dance 'Little events crew', l'a.s.d. Fly Zone di Termoli, ha partecipato e trionfatoalla quinta edizione del concorso 'Tu sì che vali', svoltosi a Cupello nelle due giornate del 18 e 19 agosto.

Soddisfazione per la vittoria da parte delle preparatrici Maria Pia Recchi e Paola D'Onofrio: «domenica siamo rientrati in finale insieme ad altri 14 concorrenti, e lunedì siamo rientrati in finalissima fra i primi tre...dopo di che hanno decretato il vincitore».

Alla manifestazione ha preso parte anche la show-girl Alessia Macari.

Il primo premio del talent show è andato proprio ai sette ragazzini termolesi: Alessandro Sapone, Ergizio Totta, Dennis Amoroso, Mattia Ricci, Samuel Mennello, Michele Corradini e Stefano Curti.