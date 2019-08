Truffa sul web per 500 euro, denunciati un 25enne e un 36enne

ISERNIA. Dopo un’accurata e veloce indagine, la Squadra Mobile di Isernia ha deferito in stato di libertà all’A.G., per concorso nel reato di truffa, due persone, un 36enne ed un 25enne, entrambi residenti in Abruzzo.

I due, che annoverano molteplici precedenti per lo stesso reato, hanno posto in essere una tipologia ricorrente di raggiro; in particolare hanno messo in vendita, mediante annuncio su di un sito specializzato, una consolle per DJ.

I malfattori, dopo aver ricevuto su “postepay” i soldi della compravendita, pari a circa 500 euro, non hanno corrisposto nulla all’acquirente, rendendosi pertanto irreperibili.

Il giovane truffato, accortosi della beffa patita, ha celermente sporto denuncia presso la Questura di Isernia ove, gli operatori della locale Squadra Mobile, espletate le immediate attività investigative, hanno individuato, in brevissimo tempo, i truffatori intestatari dell’utenza telefonica e della “postepay”, accertando così, in modo inequivocabile, le loro responsabilità penali.