TERMOLI. Ha destato enorme curiosità il parcheggio riservato alla mamma gatta che allatta, non tutti l'hanno presa bene, ci sono anche commenti critici a dir poco sui social, ma sul gesto dell'assessore all'Ambiente Rita Colaci, che ha deciso di salvare questa cucciolata, da sempre lei si è spesa per gli animali domestici, arriva il plauso della presidente della sezione Leidaa di Termoli. Gilda Di Tommaso, «Per noi è sicuramente un gesto positivo e molto importante in quanto crediamo nel rito della semina e non nella razzia del raccolto. Ci auguriamo che questi gesti risveglino la coscienza pubblica nel rispetto di tutto il creato».