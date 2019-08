LARINO. Si è tenuta domenica scorsa, 18 agosto, alle ore 20.30 la prima edizione della Festa del Pian San Leonardo o Largo Magliano. Ad organizzarla, con il patrocinio del Comune di Larino, due amici del luogo, ovvero Antonio Trivisonno e Roberto Rainone: il primo titolare del Circolo ricreativo Acsi e l’altro dei Campi da Tennis.

Ma prima di entrare nel dettaglio del programma concediamo, a firma del dottor Napoleone Stelluti, qualche cenno storico sulle origini del luogo, in particolare di Corso Alberto Magliano e di Largo Mario Magliano. «Il Piano San Leonardo – spiega Stelluti – assunse tale toponimo per l’esistenza di una cappella dedicata al Santo protettore dei detenuti ubicata all’interno del Palazzo Prisco, nei sotterranei dell’attuale chiesa della Madonna delle Grazie».

Stelluti ricorda il prezioso contributo dell’imprenditore-muratore Giovanni Piscolla, il quale costruì le prime case di Corso Magliano intorno al 1928. «Vi era all’epoca una cava di pietra di tufo in corrispondenza degli attuali campi da tennis di Rainone, gestita da zi Francisc “u cervone”, ovvero Francesco-Paolo D’Aloisio-Pace e Michele Ranellucci, le cui pietre estratte sono state costruite la maggior parte delle case del Piano San Leonardo. Io sono nato nel 1948 in questo quartiere, al n.12, in due stanze dove si viveva in cinque persone: io con i miei genitori, Donato e Maria Emilia, e le mie due sorelle, Antonietta e Angela. Erano gli anni in cui non ancora arrivava l’acqua nelle case. Mi ricordo che avevamo una “candre” o anfora in terracotta vicino alla porta sormontata da una tine in rame con la quale, quando finiva la provvista, si andava ad attingere l’acqua in una fontana pubblica proprio lì vicino, in Largo Magliano, affianco al bottega del barbiere Nannino Antonacci (che faceva pure il postino). Molte volte toccava anche a me andare alla fontana a fare la scorta di acqua “Vai mamma sia vai” diceva mia madre con la caratteristica storta in testa e la tine… insomma una fetta di vita vissuta che non si scorda facilmente e lascia il segno.

Il Corso principale è intitolato al Commendatore Cav. Alberto dei Baroni Magliano, già sindaco di Larino per due volte, e per quindici anni dal 1899 al 1914, autore insieme allo zio Giandomenico del famoso libro “Larino-Considerazioni storiche sulla città di Larino”, stampato a Campobasso nel 1895 dalla Tipografia Colitti e della quale la mia Associazione Culturale Larino 2000 curò una ristampa anastatica nel 2003. Vengono i brividi a rivedere le due fotografie del 1960 rintracciate di Corso Magliano in salita, dove si vede la fontana di cui ho parlato sulla destra in basso e la vecchia corriera della ditta Nicola Lancieri che faceva servizio fra il Piano San Leonardo il Centro Storico Medievale».

Oltre a queste considerazioni non è mancata la festa vera e propria, una serata danzante con balli di gruppo e balli di coppia, spettacoli dei pluricampioni italiani dell’Asd Emozioni Latine e, a seguire, intrattenimento con il dj set e di Ombre. «Oltre a questo stand gastronomici dove è stato possibile, grazie alla collaborazione con la Macelleria di Domenico & Venere di San Martino in Pensilis, gustare pasta e salsiccia con i friggitelli, birra alla spina e per i bambini zucchero filato e popcorn. A noi non ci resta che complimentarci con gli organizzatori Antonio Trivisonno e Roberto Rainone per la riuscita della manifestazione spronandoli a fare ancora meglio per la prossima edizione. Forza e coraggio!».